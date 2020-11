Por covid, SUS de Florianópolis tem mais de 126 mil teleatendimentos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sinal dos tempos de covid-19, cuja etiqueta manda evitar aglomerações e lugares fechados: a rede de saúde pública de Florianópolis já realizou 126.285 mil teleatendimentos durante a pandemia.

Desde o dia 16 de março foram realizadas em Florianópolis 85,8 mil teleconsultas com médicos, 39,8 mil com enfermeiro e 685 com dentistas.

Os atendimentos são para acompanhar pessoas com doenças crônicas, pré-natal, ou até mesmo observar alguma queixa dos pacientes.

O serviço auxilia para que as pessoas não se exponham indo até o Centro de Saúde sem que haja necessidade, e continuem sendo acompanhados pelas equipes.