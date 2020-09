Por ‘café da comunhão’, tribunal eleitoral julga elegibilidade de Crivella

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) analisa, logo mais, dois processos iniciados em 2018 contra o prefeito — e pré-candidato à reeleição do Rio — Marcelo Crivella. Ele é acusado de ter cometido o crime de abuso de poder político e religioso na realização de dois eventos.

Um deles foi a reunião chamada “Café da comunhão”, em 4 de julho no Palácio da Cidade, e o outro um encontro com equipes da Comlurb na escola de samba Estácio de Sá em 13 de setembro. Os eventos teriam sido usados para lançar candidaturas para as eleições daquele ano.

Ao apresentar as alegações finais no processo, o Ministério Público Eleitoral no Rio de Janeiro concluiu que as provas demonstram abusos de poder político e religioso, além de condutas vedadas por terem usado bens e recursos municipais com fins eleitorais. Por isso, tendo como base a lei eleitoral, o MP pediu que Crivella seja considerado inelegível até 2026.