Policial acusa Luis Miranda na CPI; ouça o áudio da discórdia

Luiz Paulo Dominguetti Pereira, o policial militar de Minas Gerais que diz ter negociado vacinas da AstraZeneca com o Ministério da Saúde, exibiu na CPI da Pandemia um áudio do deputado Luis Miranda sobre uma suposta negociação de vacinas com a mesma empresa que ele, Dominguetti, diz representar. Miranda, no entanto, não cita em nenhum momento na conversa que o a negociação se tratava de vacinas. É esse o ponto que leva os senadores a pedir a investigação do caso e até o confisco do celular do PM.

Em tempo, o deputado Luis Miranda disse a senadores da CPI que o áudio é de 2020, não trata de vacinas e foi editado para prejudicá-lo na comissão. Por causa disso, Miranda promete acionar o policial militar.