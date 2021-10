Polícia investiga corrupção na reforma de escolas no governo do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quarta uma operação para cumprir 17 mandados de busca e apreensão contra investigados por envolvimento num esquema de corrupção envolvendo contratos de reformas de escolas públicas no governo de Ibaneis Rocha.

A polícia encontrou dinheiro vivo nos endereços dos alvos, servidores públicos e empresas que integrariam o esquema. “

“A investigação teve início em 2020, com base em suspeitas de que as pessoas jurídicas contratadas pela Coordenação do Recanto das Emas para executar obras e serviços estariam vinculadas a servidores da própria Secretaria de Educação. Restou apurado que tais pessoas jurídicas fariam uso de notas frias para atestar serviços não prestados de fato, com superfaturamento de valores”, diz a polícia.

“No que toca aos indícios de superfaturamento, tem-se que, em um dos casos analisados, os preços constantes dos contratos celebrados chegavam a pelo menos 279% acima do valor médio praticado no mercado”, segue a polícia.