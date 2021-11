Polícia Federal resgata marinheiros em situação análoga a de escravo

A Polícia Federal, juntamente com Auditores do Trabalho, apuraram uma denúncia de condições análogas a de escravo e resgataram nesta semana, no interior de um navio fundeado na Baía de Guanabara, no Rio, dois marinheiros que trabalhavam e viviam em situação degradante na embarcação.

Os trabalhadores foram conduzidos pelos Auditores do Trabalho até a sede da instituição, onde foram ouvidos e, posteriormente alocados em hotéis, onde aguardarão demais providências.

“A empresa responsável pela embarcação será autuada pela fiscalização do trabalho, que posteriormente remeterá à Polícia Federal relatório de fiscalização, visando a instauração de inquérito policial para apurar os fatos”, diz a PF.