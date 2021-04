Polícia Federal prende traficante de armas e drogas no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a operação “Delivery” e prendeu um traficante de drogas e armas foragido há mais de um ano.

O traficante havia sido flagrado transportando armamento pesado e grande quantidade de drogas vindas do Paraguai para a comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, o preso é um dos responsáveis pela introdução de drogas e armas nas comunidades do Rio de Janeiro.