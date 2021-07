Polícia da Câmara descarta falha de segurança no apartamento de Joice

A Polícia Legislativa da Câmara concluiu a investigação preliminar do caso envolvendo a deputada Joice Hasselmann, que sofreu uma série de ferimentos.

Os investigadores não constataram “quebra de segurança” no prédio funcional onde a deputada mora com o marido. A avaliação de câmeras de segurança mostrou que ninguém entrou no apartamento da parlamentar na noite do suposto atentado.

Joice acredita ter sido vítima de um atentado dentro do apartamento funcional. Ela não se lembra do ocorrido e diz ter acordado no chão do quarto já com os ferimentos.