Poderosos do Legislativo e Judiciário querem criar a 12ª cadeira no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um inusitado grupo de ministros do STF e parlamentares vem formatando em sigilo uma Proposta de Emenda à Constituição para dar a Jair Bolsonaro mais uma vaga no Supremo.

O plano passaria por acabar com a figura do chefe da PGR e criar a 12ª cadeira na Corte — alô Augusto Aras — a partir da implantação de um sistema de rodízio de ministros do Supremo na chefia da procuradoria.

Pelo menos cinco ministros do STF já demonstraram simpatia pela ideia. O texto, ainda em construção, deve começar a tramitar no Congresso pelo Senado. Na Câmara, a cúpula da Casa já deu sinal verde ao tema.