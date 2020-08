Poderia ter sido pior! PGR pediu e STJ negou prisão de Witzel

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ordem de afastamento assinada pelo ministro Benedito Gonçalves contra Wilson Witzel poderia ter sido muito mais pesada ao governador do Rio.

A PGR chegou a pedir a prisão preventiva do governador e de mais seis envolvidos no esquema de corrupção em contratos da Saúde do Rio.

Gonçalves determinou a prisão de Mário Peixoto, Alessandro Araújo Duarte, Cassiano Luiz da Silva, Juan Elias de Paula, Gothardo Lopes Netto e Lucas Tristão por “garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.

Witzel, além de afastado, está proibido de ingressar “nas dependências do governo do Rio e de se comunciar com funcionários e de utilizar seus serviços” por 180 dias.