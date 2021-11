Podemos vai pagar segurança pessoal para Moro

Quando ainda era juiz federal em Curitiba e comandava as ações da Operação Lava Jato, Sergio Moro passou a contar com uma escolta policial, depois de sofrer ameaças pelas redes sociais.

Pouco depois de assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a Polícia Federal reforçasse a segurança do então ministro e de seus familiares, “diante de informações sobre situações de risco decorrentes do exercício do cargo”.

Após a turbulenta saída do governo, em abril do ano passado, o governo autorizou que Moro mantivesse a escolta por mais seis meses. Na sequência, ele se mudou para os Estados Unidos com a família, retornando no início desse mês para entrar oficialmente na política.

Recém-filiado ao Podemos, pelo qual deve se candidatar à Presidência no ano que vem, Moro vai voltar a contar com a proteção de seguranças. A cúpula do partido aguardava apenas a entrada oficial na legenda para providenciar o aparato e arcar com as despesas necessárias.

Se realmente disputar o Palácio do Planalto em 2022, ele terá direito, como qualquer outro candidato, à escolta de policiais federais, a partir do início da campanha eleitoral.