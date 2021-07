Podemos planeja série de filiações para agosto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Partido escolhido por Sergio Moro para disputar o Planalto — se ele disputar, diga-se –, o Podemos da deputada Renata Abreu prepara uma série de filiações para agosto.

Como o Radar mostrou no início de junho, o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot acertou com a sigla sua filiação para disputar um cargo na bancada de Brasília no Congresso em 2022.

Outro nome que também se aproximou da sigla é Santos Cruz, o ex-ministro de Jair Bolsonaro que rompeu com o capitão após sofrer uma demissão constrangedora do Planalto. O general da reserva também vai tentar a sorte nas urnas no próximo ano.

Integrante da CPI da Pandemia, o senador Alessandro Vieira também pode assinar com o partido no próximo mês. A sigla vai se fortalecendo para assumir o discurso do combate à corrupção em 2022. Depende, claro, de Moro topar a empreitada.