Podemos desconfia que Mandetta articula para ser vice

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que é do DEM, bateu foto ao lado de Sergio Moro na filiação do ex-juiz ao Podemos. Ele diz que existe um acordo da terceira via para que se sentem após as prévias do PSDB e da definição do MDB em torno do nome de Simone Tebet para então construírem uma candidatura única.

Nos bastidores do Podemos, o que se comenta, é que Mandetta trabalha para ser vice. A essas alturas do campeonato já tem até candidato demais a vice.