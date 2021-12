Podcasts com Lula e Paulo Guedes são os mais ouvidos do Spotify este ano

Na febre dos podcasts, o brasileiro tem buscado o formato para acompanhar as principais discussões políticas do país. É, pelo menos, o que indica uma prévia da “Retrospectiva Spotify 2021”, que é um balanço das atividades do serviço de streaming de áudio no mundo. A íntegra do relatório será divulgada a partir das 11h desta quarta-feira.

O episódio mais escutado no Brasil neste ano foi a entrevista do ex-presidente Lula ao podcast Mano a Mano, comandado pelo líder dos Racionais MC’s, Mano Brown. Já a entrevista de Paulo Guedes ao PrimoCast foi o terceiro programa mais tocado na plataforma no Brasil. Os números absolutos de audiência não foram revelados.

Os dados mostraram também que faz muito sentido o investimento recente da empresa de streaming no mercado brasileiro. Tanto o Mano a Mano quanto o PrimoCast são produções originais do Spotify.