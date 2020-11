STF marca julgamento sobre compra de vacina contra covid-19

As duas ações apresentadas ao Supremo Tribunal Federal sobre a compra das vacinas contra o coronavírus serão julgadas a partir do próximo dia 4 de dezembro pelo plenário da Corte.

O relator do caso, ministro Ricardo Lewandowski, pautou os dois recursos para julgamento em sessão do plenário virtual — que vai até o dia 11.

As ações foram apresentadas pela Rede e pelo PC do B após suposta “decisão” de Jair Bolsonaro de interromper as tratativas realizadas entre a União e o Instituto Butantan de São Paulo para a compra de vacinas contra a Covid-19 desenvolvida no estado.

Ao votar, Lewandowski determinou que o governo federal apresente ao STF, em 30 dias, um plano “compreensivo e detalhado” de estratégias para enfrentar o coronavírus, “discriminando ações, programas, projetos e parcerias correspondentes”.

O ministro pediu também um detalhamento de cronogramas e recursos financeiros, “de maneira a assegurar a oferta e distribuição tempestiva, universal e gratuita de vacinas:.