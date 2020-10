Plenário do Senado confirma Kássio Marques como novo ministro do STF

Atualizado em 21 out 2020, 19h38 - Publicado em 21 out 2020, 19h34

O desembargador Kássio Nunes Marques teve seu nome aprovado no plenário do Senado com 57 votos a favor e está confirmado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), como substituto de Celso de Mello.

Foram 10 votos contrários à sua indicação. E teve 1 abstenção.

Marques é a primeira escolha de Jair Bolsonaro para o tribunal. Ele foi submetido a uma sabatina que durou pouco mais de 10 horas nesta quarta.

A escolha do desembargador feita pelo presidente da República fez nascer uma inusitada parceria entre aliados do presidente, o Centrão e o PT, além de outros setores da oposição.

Na sabatina, tratou de temas diversos, de aborto a inquérito sobre fake news, de ativismo judiciário a prisão em segunda instância.

Mas deixou de responder a muitas perguntas, sob argumento de que se tratavam de assuntos pendentes de julgamento no STF. Seria uma antecipação de voto, acredita.