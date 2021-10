Plataforma Sua Música receberá R$ 50 milhões para expansão das atividades

Atualizado em 19 out 2021, 11h51 - Publicado em 14 out 2021, 18h30

A Sua Música, plataforma de streaming especializada em música brasileira, receberá uma rodada de 50 milhões de reais em investimentos para bancar seu plano de expansão no Brasil.

O serviço de assinatura que lançou artistas como Tarcísio do Acordeon e João Gomes conta atualmente com 10 milhões de usuários por mês.

O investimento está sendo negociado com duas gravadoras internacionais e um serviço de streaming estrangeiro. A previsão é que o negócio seja concretizado ainda este ano. A ideia é ampliar a capilaridade no Brasil para no futuro promover a expansão internacional do serviço.

ATUALIZAÇÃO – 19 de outubro, 11h50: A primeira versão desta nota informava incorretamente no título e no corpo do texto que o valor levantado em investimentos pela Sua Música seria utilizado na expansão internacional da plataforma. Na verdade, inicialmente a expansão ocorrerá no Brasil e só posteriormente a empresa avaliará a ampliação de sua operação para fora do país. O texto foi corrigido.