Saiba onde assistir 28 filmes nacionais no fim de semana — e de graça

A plataforma ‘Cultura em Casa’ (culturaemcasa.com.br) começa a transmitir, na virada desta sexta para sábado, 24 horas de clássicos do cinema nacional.

Todo o conteúdo é gratuito e os 28 filmes da seleção ficarão disponíveis até meia-noite de domingo.

Títulos de diferentes gêneros estão na programação, entre eles: Orfeu e O Maior Amor do Mundo, (Cacá Diegues); B.O. (Daniel Belmonte); Chega de Fiu Fiu (Fernanda Frazão e Amanda Kamanchek); Negro Lá Negro Cá (Eduardo Cunha) e História das HQs no Ceará (Roberto Santos).

Crianças também têm diversão garantida. Algumas das atrações infantis são o curta O Menino Leão e a Menina Coruja (Renan Montenegro) e Ratão (de Santiago Dellape).

Criada em abril do ano passado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e com gestão da Organização Social Amigos da Arte, a plataforma ‘Cultura em Casa’ reúne filmes, exposições, peças de teatro e oficinas, e já registrou 5,6 milhões de visualizações.