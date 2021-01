Plataforma de entregas da Americanas vai compensar emissões de carbono

A Ame Flash, plataforma de entregas da Americanas, vai compensar todas as emissões de CO 2 desde 2019, quando começou a operar. Hoje a plataforma está em mais de 700 cidades e conta com 22.500 entregadores.

A compensação de 106 toneladas acontece por meio da compra de créditos de carbono do Projeto REDD+1Jari-Pará, na Amazônia. A ação, realizada em parceria com a Biofílica, é parte do compromisso da empresa com a estratégia de ESG (ambiental, social e de governança, da sigla em inglês) e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13 da ONU, que auxilia no combate às mudanças climáticas.