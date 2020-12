Plano de vacinação prevê ‘boa comunicação’, mas Bolsonaro não ajuda

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Divulgado há pouco em cerimônia presencial no Palácio do Planalto, o Plano Nacional de Vacinação do governo fala, entre outras coisas, na “necessidade de uma boa estratégia de comunicação da vacinação”.

“Destaca-se a importância e necessidade de uma boa estratégia de comunicação da vacinação, da organização de capacitações de recursos humanos, dentre outros”, diz o documento apresentado pelo general Eduardo Pazuello.

O destaque para a comunicação poderia passar batido não fossem os tempos atuais, em que o próprio presidente da República esbraveja para quem quiser ouvir que “não tomará a vacina, e ponto final” — colocando sempre em xeque sua eficácia e segurança.

É de se pensar que uma boa estratégia de comunicação sobre a imunização incluísse Bolsonaro, que iria a publico tomar a picada e incentivar as pessoas a usufruírem da medida que está sendo implementada pelo governo.

Mais ainda: uma comunicação eficaz, clara e transparente encorajaria a população na busca pela vacina e evitaria, até onde se pode imaginar, discussões sobre a obrigatoriedade ou não da medida, como a que o Supremo Tribunal Federal travará nesta tarde.

A pergunta que fica é: como o Ministério da Saúde fará com a sua estratégia de comunicação diante de um Bolsonaro que insiste em miná-la? A ver se, agora que “é oficial”, o presidente irá agir em favor de sua própria gestão.