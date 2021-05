Planalto vai renovar frota de furgões usados na segurança de Bolsonaro

A Presidência abriu licitação para comprar quatro furgões de transporte de carga ao custo de 215.000 reais cada, para substituir quatro veículos VW Kombi ano 2009, com onze anos de uso, que estariam defasados para o emprego no esquema de segurança de Jair Bolsonaro e de seu clã.

“O Departamento de Segurança Presidencial da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial tem como missão zelar, assegurado o exercício do poder de polícia, pela segurança pessoal do Presidente da República, do Vice-presidente da República e de seus familiares… Para cumprir sua missão legal, o departamento realiza o transporte seguro do pessoal empregado na

segurança dos dignitários já citados, bem como dos familiares, com meios próprios e em excelentes condições operacionais e de segurança”, diz a justificativa.