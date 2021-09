Planalto estima em 200 mil os bolsonaristas no 7 de setembro de Brasília

Os auxiliares de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto andam otimistas com as mobilizações em torno do 7 de setembro.

Só em Brasília a turma acredita que conseguirá reunir 200.000 bolsonaristas.

Toda essa gente deve chegar à Capital Federal em ônibus fretados por entidades bolsonaristas e por grupos de apoiadores de diferentes estados.

A Segurança do governo do Distrito Federal monitora esses grupos e prepara um forte esquema de segurança para isolar o Congresso e o STF de modo a proteger o patrimônio público de eventuais ataques de aloprados.