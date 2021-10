Planalto cria regras sanitárias em agenda de Bolsonaro — só para imprensa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 11 out 2021, 15h13 - Publicado em 13 out 2021, 07h30

Nesta quarta, Jair Bolsonaro fará uma visita ao interior de São Paulo. Ele vai entregar títulos de propriedade rural em Miracatu.

Bolsonaro, que não respeita regras de distanciamento e uso de máscara na pandemia, decidiu agora fazer valer as “regras sanitárias”, mas só para a imprensa — que faz perguntas incômodas.

“Por conta de restrições sanitárias, o acesso será limitado a trinta profissionais de imprensa”, avisa a Presidência.

O Radar já mostrou que o Planalto sequer mantém a regra de uso de máscara para servidores que atuam no palácio. Nem seguranças do GSI, que controlam a entrada de visitantes no Planalto, usam o item de segurança.