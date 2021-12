Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Vai começar logo mais, no Senado, a eleição do novo ministro do Tribunal de Contas da União. Três senadores disputam a vaga: Kátia Abreu, Antonio Anastaria e Fernando Bezerra Coelho.

Há pouco, um auxiliar de Jair Bolsonaro cravou: “Estamos esperando pela vitória do Anastasia”. A conferir.

Amarelas On Air: Kassab vê Lula garantido no 2° turno e Bolsonaro em ‘queda livre’