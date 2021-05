PL espera definição de Claudio Castro até amanhã

Não é segredo que o governador do Rio, Cláudio Castro, está de saída do PSC. Na última semana avançaram as tratativas com o PL, que aguarda até amanhã uma definição em relação ao convite.

O partido cresceu muito em importância no Rio no último ano. Elegeu 22 prefeitos e 11 vice-prefeitos, inclusive o da capital, Nilton Caldeira, no último pleito.

Além disso, assumiu, com Carlos Portinho, uma vaga no senado devido à morte, em outubro passado, de Arolde de Oliveira, vítima da Covid-19. Em abril, o também senador Romário deixou o Podemos e se filiou ao partido, coroando, portanto, a expansão local da legenda.

Com isso o PL acredita ter a máquina que Cláudio Castro precisa para se viabilizar como candidato competitivo no ano que vem.

O partido tem usado esse crescimento como argumento para cortejar Castro, que também conversa com o DEM, PSD e o PP, de Ciro Nogueira, aliado do presidente Bolsonaro no plano nacional.

Um interlocutor de Castro diz que a debandada recente de políticos do DEM para o PSD tirou os dois partidos do radar do governador. Já o PP continua no páreo.