PL confirma filiação de Bolsonaro no dia 22

O PL acaba de confirmar que a assinatura da ficha de filiação do presidente Jair Bolsonaro à sigla será no próximo dia 22 — número do partido nas urnas.

O presidente Valdemar Costa Neto deverá se pronunciar ainda nesta quarta sobre a nova aquisição da legenda.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou que ainda faltava “um detalhe” para bater o martelo sobre sua ida ao PL — a peça solta seria a divisão de forças no estado de São Paulo com o cacique da sigla. O estado é reduto de Costa Neto.

“São Paulo tem 30 milhões de eleitores, é o maior colégio eleitoral do Brasil. Se eu vier a disputar a reeleição, quero ter um candidato ao governo do estado, em São Paulo, ao Senado, e uma boa bancada de indicados. E tá faltando acertar esse pequeno detalhe com o Valdemar, que acredito que a gente acerte hoje”, declarou Bolsonaro a um jornalista do Espírito Santo.

Conforme antecipou o Radar, o cacique do PL ofereceu autonomia a Bolsonaro em todos os estados, com exceção de São Paulo.

O presidente afirmou, durante a entrevista, que sua possível ida ao PL vai levar “mais solução do que problemas” e que, além da formação de bancadas, o objetivo da legenda tem que ser o de eleger governadores em 2022.

Desde que desistiu da criação do natimorto Aliança pelo Brasil, Bolsonaro sempre condicionou a sua filiação a um novo partido ao controle total da legenda, algo que quase nenhum dirigente ofereceu. O mais perto que conseguiu foi a oferta de Valdemar Costa Neto.

Segundo uma pessoa próxima ao presidente, que acompanhou as tratativas partidárias nos últimos meses, o cacique do Partido Liberal ofereceu a Bolsonaro autonomia em todos os Estados, com a exceção de São Paulo — por onde Costa Neto se elegeu para todos os seus mandatos como deputado federal.