Pilgrim’s, da JBS, fecha acordo com o Departamento de Justiça dos EUA

Atualizado em 14 out 2020, 08h27 - Publicado em 14 out 2020, 07h25

A JBS comunicou nesta quarta, que sua subsidiária Pilgrim’s Pride Corporation fechou acordo com a Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na investigação sobre vendas de frangos de corte.

“No acordo, que está sujeito à aprovação do District Court do Colorado, a Pilgrim’s e a Antitrust Division concordaram em uma multa de US$ 110.524.140 por restrições à competição (restraint of competition) que afetou três contratos de venda de produtos de frango de corte a um cliente nos Estados Unidos. O acordo não recomenda monitoramento, restituição ou período condicional (probationary period), e prevê que a Antitrust Division não apresentará acusações adicionais contra a Pilgrim’s com relação a este tema, condicionado a que a Pilgrim’s cumpra com os termos e condições do acordo. A Pilgrim’s pretende registrar a multa como despesas diversas em suas demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2020”, diz a JBS em comunicado.

“A Pilgrim’s está comprometida com a concorrência justa e honesta em conformidade com as leis antitruste dos Estados Unidos”, disse Fabio Sandri, CEO da Pilgrim’s.