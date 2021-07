PIB de SP pode ter alta de até 7,8% com avanço da vacina, diz Meirelles

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 21, que o avanço da vacinação contra a Covid-19 melhora a perspectiva de crescimento da economia no estado.

Pelo Twitter, o secretário comemorou o início da vacinação dos adultos na faixa dos 30 anos e disse que ela é fundamental para a retomada da atividade econômica e a consequente geração de novos postos de trabalho no estado responsável pela maior fatia do PIB brasileiro.

O governo de São Paulo já estimou alta do PIB do estado de 6% neste ano, mas em razão do avanço da vacinação, atualizou suas previsões para 7% ao ano, podendo chegar a 7,8%, segundo os cálculos de Meirelles. “Desde que a vacinação foi acelerada, a projeção de crescimento para São Paulo subiu”, comemorou ele nas redes.