PGR vai ao STF contra risco de prisão de integrantes da Lava-Jato

Diante do avanço das investigações conduzidas num inquérito relatado pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, sobre mensagens da Lava-Jato roubadas pelos hackers, a PGR protocolou habeas corpus no STF para tentar impedir a decretação de medidas invasivas contra os investigadores da Lava-Jato.

“Após ter obtido todo o material da Operação Spoofing, o ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça pretende decretar medidas invasivas, entre elas busca e apreensão, caminho natural, repita-se, do tipo de apuração em exame. Registre-se, inclusive, que não se pode descartar o afastamento judicial de membros do Ministério Público Federal e até prisão”, escreve o subprocurador-geral José Adonis Callou de Araújo Sá no recurso ao gabinete da ministra Rosa Weber, do STF.

O habeas corpus da PGR questiona o Inquérito nº 1460/DF, instaurado por Martins para investigar “as infrações, em tese delituosos, relacionados às tentativas de violação da independência jurisdicional e de intimidação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros do mesmo gênero eventualmente cometidos e cujas práticas sejam reveladas no curso da investigação”.