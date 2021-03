PGR recorre de decisão que anulou condenações de Lula na Lava-Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quatro dias após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava-Jato, a Procuradoria-Geral da República apresentou nesta sexta-feira recurso contra a decisão.

No recurso, o MPF defende que a competência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná deve ser mantida para processar quatro ações penais em curso contra o ex-presidente – os casos “Triplex de Guarujá”, “Sítio de Atibaia”, “Sede do Instituto Lula” e “Doações ao Instituto Lula”.

Para a PGR, com base na jurisprudência do Supremo, e com vistas a preservar a estabilidade processual e a segurança jurídica, devem ser mantidas as condenações e continuados os processos.

A subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, que assina o documento, pede para que, caso Fachin não reconsidere a decisão da última segunda-feira, o recurso da PGR seja julgado pelos demais ministros — na Turma ou no Plenário do STF.

E caso a decisão de Fachin seja mantida, a PGR pede que os efeitos dela só tenham passem a valer daqui para a frente, “preservando todos os atos processuais instrutórios e decisórios já praticados pela subseção judiciária de Curitiba”. Com isso, só seriam remetidas a Justiça Federal do Distrito Federal as duas ações ainda não sentenciadas.

“Por fim, na hipótese de não acolhimento de nenhum dos pedidos, a PGR requisita que os processos sejam enviados à Seção Judiciária de São Paulo, na medida em que os casos em questão abrangem fatos e valores relativos a imóveis e instituto sediados naquele estado”, diz o recurso.