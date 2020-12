PGR prorroga força-tarefa da Lava-Jato no Rio e no Paraná

A PGR divulgou há pouco a decisão do procurador-geral da República, Augusto Aras, de prorrogar as autuações das forças-tarefa da Operação Lava-Jato no Paraná e no Rio de Janeiro.

Segundo a Procuradoria, no caso de Curitiba, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, criado há quatro meses, passa a auxiliar o trabalho, elevando para 19 o total de membros do Ministério Público Federal com designação para atuar nas investigações em curso.

No Rio de Janeiro, onde a providência (integração da força-tarefa ao Gaeco) está em estudo, a portaria prorroga as atuais designações até 31 de janeiro. “As medidas resultam de diálogos entre a administração superior, os procuradores naturais dos casos e as chefias das respectivas unidades do MPF”, diz a PGR.