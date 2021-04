PGR pede arquivamento de inquérito no STJ contra Carlos Moisés

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Responsável pela atuação da PGR no STJ, Lindôra Araújo pediu nesta terça o arquivamento do inquérito que tramitava no tribunal contra o governador afastado de Santa Catarina Carlos Moisés.

As investigações apuravam a possível participação do governador em desvios milionários de recursos destinados ao combate à pandemia no estado.

No despacho, Araújo afirma que a principal suspeita sobre o governador, de que teria facilitado a liberação de recursos ao esquema criminoso na compra de respiradores, não se confirmou: “Não houve indicativo claro de que Moisés tivesse conhecimento do pagamento antecipado de respiradores sem a exigência de garantias e de outras irregularidades no procedimento”.

Na prática, a decisão da PGR esvazia os argumentos do processo de cassação contra Moisés, em curso na Assembleia Legislativa de Santa Catarina justamente por causa desse caso.