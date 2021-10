PGR não pretende lutar contra a volta dos jogos de azar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 8 out 2021, 17h12 - Publicado em 10 out 2021, 16h03

Relator da comissão do marco dos jogos de azar na Câmara, Felipe Carreras (PSB-PE) foi — acompanhado dos colegas de colegiado — a Augusto Aras nesta semana falar sobre as ideias do grupo para o texto.

Ouviu do chefe da PGR que o tema é “assunto dos homens do povo no Congresso”. Em outras palavras, a PGR não lutará contra

o retorno das apostas.

O tema, como o Radar já mostrou, ainda divide o Congresso. Arthur Lira, na Câmara, trata a pauta como prioridade, mas Rodrigo Pacheco, no Senado, não vê da mesma forma.