PGR manda para a Lava-Jato do Rio relato de propina a ex-assessor de Fux

Em março de 2019, VEJA revelou como a disputa de poder entre o MPF e ministros do STF levantavam rumores de pressões por parte de investigadores da Lava-Jato para que potenciais delatores entregassem o pagamento de propina por decisões judiciais de integrantes do Supremo.

Na ocasião, a revista mostrou os bastidores do que seria a primeira prova colhida pelos investigadores da Lava-Jato contra um ex-assessor do atual presidente do STF, ministro Luiz Fux. A história, naqueles idos de 2019, surgia no relato do empresário de ônibus Jacob Barata, que citava ter ouvido sobre um suposto pagamento de propina a um certo “Salvador” para “garantir decisão favorável aos interesses do setor de transportes rodoviários de passageiros”.

Quem teria contado a Barata sobre a propina ao assessor de Fux? O ex-presidente da Fetranspor José Carlos Lavouras. Pois bem. A história revelada por VEJA ganhou novos contornos com a assinatura da delação de Lavouras com a PGR. O episódio da suposta propina foi parar no anexo 30 da delação de Lavouras.

Recentemente, a PGR despachou o anexo ao juiz Marcelo Bretas, que toca a Lava-Jato no Rio por entender que o caso, obviamente, não envolve Fux. Como ocorreu recentemente no caso da delação de Sergio Cabral que citou Dias Toffoli, uma investigação contra integrante do STF só poderia ser autorizada por ministro da Corte, no caso o relator da Lava-Jato Edson Fachin. Sem elementos contra Fux, o caso foi ao Rio.

O resumo do anexos que cita Salvador, no entanto, confirma o pagamento por compra de uma decisão judicial: “Solicitação e pagamento de vantagem indevida a assessor de Ministro do STF, de nome Salvador, para garantir decisão favorável aos interesses do setor de transportes rodoviários de passageiros”.

O Radar ouviu interlocutores da Lava-Jato do Rio que dizem que o material está com os investigadores do MPF.