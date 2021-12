PGR é contra ação da Rede que pede proteção da Presidência a jornalistas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou, nesta segunda ao STF, parecer pela rejeição da ação da Rede. Na ação, a legenda atribui a atos de Jair Bolsonaro e de sua equipe o incentivo a ataques verbais e físicos a profissionais da imprensa. Os episódios mencionados na ação foram registrados durante viagem presidencial a Roma, no fim de outubro, quando o presidente participou de reunião da cúpula do G20.

Ao propor a ação, a legenda citou matérias jornalísticas sobre os fatos, afirmando não se tratar de situação isolada, mas de comportamento usual do chefe do Executivo federal nos quase três anos de governo. O pedido apresentado ao STF é para que a Suprema Corte atue para impedir a continuidade desse comportamento por parte do presidente da República.

Para o procurador-geral, no entanto, a ação não dever ser conhecida porque a autora não cumpriu com os requisitos para a propositura de ADPF.

O PGR salienta ainda que não foram juntadas provas da citada violação de preceito fundamental, tendo o autor da ação se limitado apenas a citar matérias jornalísticas sobre o fato. Também destaca que a Presidência da República contestou a versão apresentada pelo requerente.