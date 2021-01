PGR deve pedir prorrogação do afastamento de Witzel do governo do Rio

Wilson Witzel que não se anime. A PGR de Augusto Aras já colocou no forno o pedido ao STJ de prorrogação do afastamento dele do governo do Rio, que vence nas próximas semanas.

Witzel sonha em retomar o comando do Estado, mas além da disposição da Procuradoria em barrar sua festa, o impeachment na Alerj e uma denúncia pendente de análise no STJ são obstáculos certos no caminho dele em fevereiro.