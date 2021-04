PGR agora mira em acordos internacionais da Lava-Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mais um revés sofrido pela Lava-Jato: a corregedora-geral do Ministério Público Federal, Elizeta de Paiva Ramos, mandou abrir uma sindicância para apurar os acordos internacionais fechados pela força-tarefa da Lava-Jato de Curitiba.

A determinação foi feita no âmbito da ação apresentada pela defesa do ex-presidente Lula para acesso às mensagens obtidas na Operação Spoofing, após questionamento do ministro Ricardo Lewandowski sobre os fatos narrados pela força-tarefa.

“Verifico a premência de instauração de sindicância visando à coleta de dados aptos a revelarem se foram rigorosamente cumpridas as regras relativas a tratativas e negociações internacionais, caso ocorridas, eventualmente levadas a cabo pela Força-tarefa Lava-Jato”, disse a corregedora.

A apuração será conduzida pela procuradora Raquel Branquinho.