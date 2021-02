PF recupera peças arqueológicas do século 16 vendidas em leilão de arte

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal informou nesta sexta-feira ter recuperado três peças arqueológicas que datam provavelmente do século XVI — uma da Colômbia e duas do Equador. A apreensão foi feita no Rio de Janeiro.

As obras foram identificadas pelo Iphan em um leilão de arte realizado em 2020. Em seguida, repassou a informação a Polícia Federal.

Os compradores e vendedores do leilão tiveram as obras apreendidas para serem periciadas e avaliadas para comprovação da origem. Segundo a PF, bens arqueológicos são proibidos de serem comercializados por serem patrimônio dos países.

A embaixada colombiana e a embaixada equatoriana já declararam o interesse na devolução das obras que integrariam o patrimônio cultural e arqueológico dos seus países.