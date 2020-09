PF realiza operação de três dias contra garimpo ilegal na Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal concluiu neste domingo uma operação deflagrada na quinta para desmontar uma grande estrutura de garimpo ilegal no município de Jutaí (AM).

Participaram das ações 32 policiais federais, incluindo integrantes dos grupos táticos e especializados da corporação. As investigações foram realizadas com o auxílio de um sistema de monitoramento remoto contratado pela PF — e que causou polêmica por seu valor milionário –, que possibilita o acesso a imagens e alertas diários de detecção de mudanças ambientais com acompanhamento por satélite.

“A celeridade na disponibilização das imagens permitida por esse sistema demonstra-se fundamental para o efetivo combate aos crimes ambientais no país”, diz a PF.

Nas ações foram desativadas quatro dragas e três balsas com cerca de 50.000 litros de diesel e de gasolina. Para a PF, o lugar operava como centro logístico para a distribuição de combustível a garimpeiros. Também foram apreendidos objetos e documentos, que serão analisados pela PF na apuração das responsabilidades pelos crimes ambientais, especialmente decorrentes das atividades de garimpo ilegal.

Além disso, foram coletadas amostras de água e de material biológico humano, que permitirão mensurar a contaminação nos recursos ambientais e nos habitantes da região.