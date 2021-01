PF prende no Rio traficante holandês procurado pela Interpol

A Polícia Federal prendeu nesta terça, Na Barra da Tijuca, no Rio, um holandês de 39 anos que figurava na lista de Difusão Vermelha de procurados da Interpol..

O preso é acusado na Europa de associação ao tráfico de drogas, posse de entorpecentes e de aliciar mulas para o tráfico internacional de drogas, crimes pelos quais foi condenado em 2019.

O pedido de prisão preventiva para fins de extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades da Bélgica, e autorizado pelo STF.

A localização e prisão do estrangeiro foi realizada pelos policiais federais lotados no Núcleo de Cooperação Policial Internacional, com apoio da Delegacia de Entorpecentes da PF no Rio.