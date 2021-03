PF prende no Brasil um dos criminosos mais procurados do Paraguai

Numa ação com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, a Polícia Federal prendeu nesta segunda uma das principais lideranças do tráfico internacional de drogas no país vizinho.

O preso era líder de organização criminosa paraguaia que tinha fortes conexões com uma facção brasileira que atua no Rio de Janeiro e responsável pelo envio de grandes carregamentos de cocaína para o Brasil. Também era o administrador de um relevante esquema de lavagem de dinheiro em solo paraguaio.

Além de atuar no envio de cocaína, o criminoso fornecia armas de grosso calibre à organização criminosa carioca, utilizando-se de propriedades rurais em solo paraguaio como estrutura logística para aterrissagem e decolagem de pequenas aeronaves carregadas com cocaína e armas.

O traficante já havia sido preso em 2018 por autoridades do Paraguai, entretanto, em 11 de setembro de 2019 foi resgatado de um presídio naquele país em ação extremamente violenta, com a utilização de armas de fogo de grosso calibre, que levou um oficial da polícia paraguaia a óbito.

O mandado de prisão preventiva para fins de extradição foi expedido pelo STF e cumprido pela PF em Mato Grosso. No momento da prisão, o paraguaio portava arma de fogo e utilizava documento falso, razão pela qual também foi preso em flagrante por conta dos crimes citados.