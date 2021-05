PF prende integrante da máfia italiana na Paraíba

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O italiano Rocco Morabito, um dos criminosos mais procurados do mundo, segundo a Polícia Federal, foi preso nesta segunda em João Pessoa, na Paraíba.

A prisão aconteceu, segundo a PF, graças ao trabalho conjunto da polícia com a Interpol. Rocco era considerado o segundo criminoso mais procurado da Itália e acusado de envolvimento com a ‘Ndrangheta, considerada uma das maiores e mais poderosas organizações mafiosas da Itália e do mundo.

A prisão foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal. Rocco foi localizado em um quarto de hotel na companhia de outros dois estrangeiros. Um deles, também italiano, é foragido da Justiça. O narcotraficante era investigado desde 2019, quando fugiu de uma prisão no Uruguai e teria vindo para o Brasil.