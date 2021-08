PF prende idosa por contrabando de peças de fuzil em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta terça uma mulher de 58 anos, moradora de Batatais (SP), pelo contrabando de peças de armas de fogo e carregadores de fuzil.

“O material proibido estava acondicionado na encomenda postal que foi remetida por pessoa domiciliada nos Estados Unidos para o Brasil, via Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio”, diz a PF.

Na residência da mulher, no interior de São Paulo, os policiais federais também cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela 5ª Vara Federal Criminal da 2ª subseção judiciária do estado de São Paulo.

Foram encontradas inúmeras réplicas de fuzis e pistolas, acessórios e demais peças de armas de fogo, assim como um revólver 38 com a numeração raspada e suas respectivas munições.

As penas dos referidos delitos, se somadas e com a causa de aumento de pena, podem chegar a 16 anos de reclusão e multa.