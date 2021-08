PF prende homem que ameaçou desembargador federal de morte

Agentes da Polícia Federal do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) prenderam nesta quinta-feira, 5, um homem de 34 anos de idade acusado de ameaçar de morte um desembargador do TRF da 2ª Região.

O suspeito foi localizado na cidade de Serra, no Espírito Santo, que fica a 30 quilômetros da capital Vitória. Ele estava foragido há quase um ano.

O preso não teve seu nome divulgado. Segundo a PF, ele ameaçou o magistrado no curso de um processo em que respondia pelo crime de produção e disseminação de moeda falsa.

A ameaça foi uma retaliação do réu a um pedido de prisão expedido pelo desembargador durante esta ação judicial.

O suspeito foi indiciado por ameaça e coação no curso do processo, crime que pode gerar pena de até cinco anos de detenção.