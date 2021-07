PF prende holandês procurado pela Interpol que estava escondido no Rio

A Polícia Federal prendeu nesta quarta, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, um holandês de 38 anos que figurava na lista da Difusão Vermelha da Interpol.

O preso foi condenado pelo Tribunal de Oos-Brabant em 14 de janeiro de 2021 a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo. Ele ainda responde a um processo-crime de homicídio consumado que teria praticado em 2015.

Além do histórico de homicídios, o estrangeiro é procurado pelo DEA, órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por tráfico internacional de drogas.

A localização e prisão do estrangeiro foi realizada pelos policiais federais lotados no Núcleo de Cooperação Policial Internacional, com apoio da equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e do Centro de Cooperação Policial Internacional da PF no Rio de Janeiro.

O mandado foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal na última sexta. O preso será encaminhado ao sistema prisional até a extradição definitiva à Holanda.