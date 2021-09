PF prende cinco em ação contra garimpeiros no Maranhão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quarta para desarticular uma organização criminosa que atua em garimpos ilegais de ouro no Maranhão.

São 19 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva cumpridos por 130 policiais no Maranhão e no Pará.

“Durante as investigações foi apurado que se trata de uma organização criminosa armada com grande poderio econômico e político e com atuação na região de Centro Novo (MA) há pelo menos três anos. Os investigados foram responsáveis pelo desmatamento ilegal de mais de 60.000 hectares de áreas para abertura de garimpos de ouro, sem qualquer autorização dos órgãos competentes”, diz a PF.

Os investigados responderão pelos crimes de usurpação de bens da União, poluição, mineração ilegal, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa, cujas penas máximas somadas ultrapassam mais de 20 anos.