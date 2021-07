PF pede que Luis Miranda seja investigado por denunciação caluniosa no STF

A Polícia Federal pediu nesta segunda que a ministra Rosa Weber, que despacha no plantão da Corte, avalie o pedido do governo para que o deputado Luis Miranda (DEM-DF) seja investigado por denunciação caluniosa no caso da compra de vacinas Covaxin.

O deputado, na visão do governo, faltou com a verdade ao revelar que alertou Jair Bolsonaro sobre indícios de corrupção no Ministério da Saúde e que o presidente nada fez sobre o caso. O pedido foi encaminhado pelo delegado Leopoldo Soares, chefe do Serviço de Inquéritos da PF.