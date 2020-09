PF nas ruas para a 74ª fase da Operação Lava Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, está nas ruas nesta quinta-feira para cumprir 25 mandados de busca e apreensão na 74ª Fase da Operação Lava Jato – chamada de “Sovaprezzo”.

A justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados em contas no Brasil e no exterior, até o limite de 97 milhões e 65 mil reais.

A operação tem por objetivo aprofundar as investigações de um esquema de prováveis fraudes em operações de câmbio comercial contratadas pela Petrobras com um banco de São Paulo, cujas transações de compra e venda de moeda estrangeira totalizariam mais de 7 bilhões de reais no período entre 2008 e 2011, além de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação ou organização criminosa.

Segundo a PF, o esquema consistiria em sobretaxar as operações acima dos valores de mercado para inflar o lucro o banco, mediante possível pagamento de propina para operadores da empresa pública a ser dividida com empregados da instituição financeira, paga em troca do direcionamento dos negócios cambiais para o banco.

Estima-se que o prejuízo para os cofres públicos pode chegar a mais de 18 milhões de dólares.

Cerca de 110 Policiais Federais estão cumprido os mandados de buscas e apreensão em São Paulo, Teresópolis e no Rio de Janeiro. Não há cumprimento de mandados de prisão.