PF leva ex-braço-direito de Trump para depor no inquérito das Fake News

A Polícia Federal levou o empresário americano Jason Miller, ex-braço-direito de Donald Trump, para depor nesta terça-feira, em Brasília.

O empresário foi abordado pelos policiais enquanto Jair Bolsonaro discursava para militantes na Esplanada dos Ministérios.

Miller foi ouvido no inquérito das fake news, que apura o financiamento internacional da organização criminosa que espalha fake news contra adversários de Bolsonaro nas redes e contra a democracia.

A ordem foi dada pelo relator do inquérito no Supremo, ministro Alexandre de Moraes. O empresário americano estava no Brasil para um evento bolsonarista.