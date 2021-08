PF investiga esquema de falsificação dentro do Ministério da Agricultura

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda uma operação para desmontar um esquema de falsificações de certificados fitossanitários de exportação de café, arroz e pimenta. O Ministério da Agricultura, chefiado pela ministra Tereza Cristina, auxilia nas investigações.

Os policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A fraude foi identificada com a ajuda dos órgãos oficiais dos países importadores, que notaram divergências nos documentos e comunicaram ao Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa.

O Certificado Fitossanitário é considerado o passaporte vegetal, sendo exigido pelas autoridades fitossanitária dos países importadores para permitir o ingresso de produtos naquele território. Os envolvidos responderão pelos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública, uso de documento falso e estelionato.