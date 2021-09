PF investiga desvio de R$ 19 mi do auxílio emergencial no PA

A Polícia Federal deflagrou nesta terça a Operação Thesaurus, com objetivo de apurar o desvio milionário de recursos destinados ao pagamento de auxílio emergencial.

Os investigadores cumprem dois mandados de busca e um de prisão preventiva na região metropolitana de Belém. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de cerca de 19 milhões de reais.

As investigações demonstraram que, no período de abril a julho do ano passado, uma agência lotérica solicitou à Caixa Econômica Federal suprimentos extraordinários no montante de mais de 19 milhões de reais para pagamento de auxílio emergencial. O dinheiro foi transferido, mas a lotérica não prestou contas do valor recebido.

O dinheiro desviado equivale ao pagamento de 30.000 cotas de auxílio emergencial. “Caso o resultado dos cumprimentos dos mandados corrobore a hipótese criminal, os envolvidos serão indiciados pelos delitos de peculato e lavagem de capitais”, diz a PF.